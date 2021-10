EU heeft meer dan 1 miljard Covid-19-vaccins uitgevoerd

De Europese Unie heeft ruim een miljard Covid-19-vaccins die in de lidstaten zijn geproduceerd uitgevoerd sinds december vorig jaar. ‘We hebben een belangrijke mijlpaal gehaald met de levering van deze doses naar meer dan 150 landen, van Japan tot Turkije, van het Verenigd Koninkrijk tot Nieuw-Zeeland, van Zuid-Afrika tot Brazilië’, zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. ‘Daarvan zijn ongeveer 87 miljoen doses aan armere landen geleverd via het Covax-programma.’

Von der Leyen wijst er in een verklaring op dat de EU veruit de grootste exporteur is van Covid-19-vaccins, en dat de EU evenveel doses met de wereld heeft gedeeld als dat vaccins zijn geleverd aan EU-burgers. Ze zegt dat andere landen meer inspanningen moeten doen om te zorgen dat ook inwoners elders in de wereld volledig gevaccineerd worden.

Volgens haar is inmiddels 75 procent van alle volwassen EU-burgers volledig gevaccineerd. Samen met president Joe Biden zal de EU op de volgende G20-top van rijkste landen pleiten voor een doelstelling van 70 procent vaccinatiegraad wereldwijd in 2022.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft westerse landen opgeroepen hun vaccins met armere landen te delen via het internationale Covax-programma. ‘De EU zal de komende maanden minstens 500 miljoen doses aan de meest kwetsbare landen doneren’, stelt Von der Leyen.