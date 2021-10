Advocaat hekelt anoniem dossier over moordzaak Peter R. de Vries

Advocaat Ronald van der Horst van verdachte Delano G. (22), die wordt verdacht van het neerschieten van Peter R. de Vries, heeft kritiek op het onderzoeksdossier van het Openbaar Ministerie. In het dossier zijn volgens hem alle namen, behalve die van de verdachten en hun naasten, geanonimiseerd. Dat bemoeilijkt de verdediging, zei de raadsman maandag in de rechtbank in Amsterdam.