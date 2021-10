Politie Italië grijpt in na protesten tegen ‘coronapas’ in Triëst

Havenarbeiders en hun sympathisanten demonstreren al dagen tegen de verplichting een zogenoemde ‘groene pas’ te laten zien als ze gaan werken. Met die pas kunnen ze aantonen dat ze zijn ingeënt tegen het coronavirus of recent zijn hersteld na een coronabesmetting.

Het Italiaanse beleid geldt in vergelijking met andere EU-landen als zeer streng en dat zorgt voor weerstand. Het overgrote deel van de 12-plussers in Italië heeft zich laten vaccineren, maar in de haven van Triëst beschikt volgens persbureau ANSA naar schatting 40 procent van de medewerkers niet over een groene pas.

Impact

Tegenstanders van het overheidsbeleid vertrouwen de vaccins niet of vinden het beleid ongrondwettig. Ongevaccineerde Italianen mogen zich als alternatief ook regelmatig laten testen, maar daar moeten ze zelf voor betalen.

Aan de protesten in de noordelijke havenstad hebben de afgelopen dagen duizenden mensen meegedaan. Triëst behoort tot de belangrijkste havens van Italië en de vrees bestond dat de acties het vrachtvervoer flink zouden kunnen hinderen. De impact lijkt volgens ANSA echter beperkt te zijn.