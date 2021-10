Verdachten moord Peter R. de Vries zwijgen

De mannen die verdacht worden van de moord op Peter R. de Vries zwijgen hierover. De vermoedelijke schutter, Delano G., heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht. Kamil E., die verdacht wordt van het besturen van de vluchtauto, heeft gezegd dat hij onschuldig is, dat de vluchtauto niet van hem is, dat hij de bijrijder niet kent en dat hij mogelijk later wel wil verklaren. Verder doet hij er het zwijgen toe.

Dat vertelde de officier van justitie maandag tijdens de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Amsterdam over de moord op de misdaadverslaggever.