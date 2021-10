De inhoudelijke behandeling van de moord op Peter R de Vries vindt volgend jaar mei of juni plaats in de rechtbank in Amsterdam. Dat zei de officier van justitie maandag tijdens de eerste voorbereidende zitting.

Verdachten Delano G. en Kamil E. waren daarbij aanwezig. Het onderzoek is nagenoeg afgerond, liet de officier weten. Het Openbaar Ministerie ziet G. als schutter en E. als onder meer chauffeur.