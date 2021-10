Aandacht voor resultaten Philips op Beursplein 5

Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht maandag vooral uit naar de resultaten van AEX-bedrijf Philips. Het zorgtechnologiebedrijf had het afgelopen kwartaal last van de wereldwijde problemen in de toeleveringsketen. Daarnaast kampt het concern nog steeds met een grote terugroepactie van slaap- en ademhalingsapparatuur.

Ook verwerken de markten een tegenvallende groei van de Chinese economie in het derde kwartaal. De op een na grootste economie ter wereld kampte afgelopen kwartaal met stroomuitvallen door energietekorten, toeleveringsproblemen en lokale uitbraken van het coronavirus en kende de traagste groei in een jaar tijd. De productie van de omvangrijke industrie in het land viel in september eveneens lager uit dan verwacht, terwijl de winkelverkopen een sterker dan verwachte stijging lieten zien.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht lager te beginnen aan de nieuwe week. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine verliezen openen.

Philips

Philips zag de kwartaalomzet dalen tot 4,2 miljard euro, van 4,4 miljard euro een jaar eerder. In het cijfer van vorig jaar is de verkochte tak voor huishoudelijke apparatuur ook niet meegeteld. De verkoop van die divisie aan de Chinese investeerder Hillhouse Capital werd afgelopen kwartaal afgerond. De deal leverde Philips zo’n 2,5 miljard euro op waardoor de nettowinst steeg van 340 miljoen euro naar bijna 3 miljard euro. Voor het vierde kwartaal waarschuwde het concern voor de aanhoudende onzekerheid van de coronapandemie en een toenemende druk op de aanvoerketen.

BAM heeft de eerder aangekondigde verkoop van de Duitse werkmaatschappij BAM Deutschland, inclusief dochterondernemingen, aan Zech Group en Gustav Zech Stiftung afgerond. De verkoop zal volgens de bouwer een beperkte invloed hebben op de resultaten en de winstverwachting voor 2021 blijft ongewijzigd.

Vivoryon

Het in Amsterdam genoteerde biotechnologiebedrijf Vivoryon Therapeutics waarschuwde dat het nog maar tot midden 2022 voldoende geld heeft om de activiteiten voort te kunnen zetten. Eerder rekende het bedrijf erop tot in het tweede kwartaal van 2023 voldoende middelen te hebben. Vivoryon kondigde tevens aan de eerste documenten te hebben ingediend voor een beursnotering aan de Amerikaanse Nasdaq.

De euro was 1,1577 dollar waard, tegen 1,1599 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,4 procent tot 83,42 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer op 85,69 dollar per vat.