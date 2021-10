NS probeert met nieuwe strategie graffitispuiters aan te pakken

Voor NS-medewerkers is een nieuwe app ontwikkeld waarmee ze bij het zien van graffiti meteen een melding kunnen doen. ‘Ook proberen we zo vandalen en vernielingen met elkaar in verband te brengen’, aldus de NS maandag. ‘Zodra iemand betrapt wordt, kan die ook bestraft worden voor eerdere vernielingen. Zo blijft geen streep graffiti onopgemerkt.’

Elk jaar zijn de Nederlandse Spoorwegen zo’n 10 miljoen euro kwijt aan het schoonmaken van treinen met graffiti. ‘Door het verzamelen en combineren van alle beschikbare informatie ontstaat een landelijke graffitidatabank die nu al bestaat uit ruim twee miljoen foto’s.’

NS heeft aan de hand van nieuwe technieken eerder al een app ontwikkeld waarmee daders kunnen worden opgespoord en aangifte wordt gedaan bij de politie. De applicatie voorziet ook in de planning van de treinenschoonmaak. Wie betrapt wordt op het aanbrengen van graffiti kon tot nu toe een taakstraf tegemoet zien, vergelijkbaar met mensen die zwartrijden of stationsmeubilair vernielen.