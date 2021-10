Krant: sponsors klimaattop COP26 klagen over mismanagement

Grote bedrijven die klimaattop COP26 sponsoren hebben hun beklag gedaan over het gebrek aan organisatie. Ondernemingen die miljoenen steken in de top vinden dat sprake is van ‘mismanagement’, schrijft de Britse krant The Guardian.

De bedrijven maken hun onvrede duidelijk in een brief aan de organisatoren van COP26. Die is opgesteld door zender Sky en ondertekend door topmanagers van andere sponsoren. Het zou gaan om grote bedrijven als Microsoft, farmaceut GSK en bank NatWest. Unilever steunt de top ook, maar zegt volgens de krant de brief niet te hebben ondertekend.

Er wordt onder meer geklaagd dat ‘onervaren ambtenaren’ zijn belast met de organisatie van de klimaattop, die over ongeveer twee weken begint. Dat zou leiden tot vertraging in de besluitvorming en slechte communicatie.

Informatiegebrek

Een ingewijde, die werkt voor een van de sponsoren, zegt in The Guardian dat het gebrek aan informatie de grootste bron van frustratie is. Het zou nog onduidelijk zijn hoe de organisatie van het evenement er precies gaat uitzien en wat voor rol de sponsoren krijgen.

De top zou eigenlijk in 2020 plaatsvinden, maar is vanwege de coronapandemie uitgesteld. ‘Ze hebben vanwege Covid een extra jaar gehad om voorbereidingen te treffen, maar het lijkt er niet op dat die tijd is gebruikt om veel vooruitgang te boeken’, zegt de bron. ‘Alles voelt alsof het op het laatste moment wordt geregeld.’