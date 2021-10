Energietekorten en Evergrande vertragen groei Chinese economie

De groei van de Chinese economie is in het derde kwartaal flink teruggevallen. Dat komt onder meer door tekorten aan energie, waardoor fabrieken vorige maand gedeeltelijk stillagen, en problemen op de vastgoedmarkt. De Chinese overheid hanteert daar strengere regels, waardoor er minder wordt gebouwd. Ook het dreigende omvallen van vastgoedreus Evergrande zit snellere economische groei in de weg.