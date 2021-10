Uitgeleverde sleutelfiguur regime Maduro: geen coöperatie met VS

Alex Saab Morán, een Colombiaanse zakenman die een belangrijke rol zou spelen binnen de financiering van het regime van de Venezolaanse leider Nicolás Maduro, is niet van plan samen te gaan werken met de Verenigde Staten. Hij schrijft dat in een brief die zijn vrouw voorlas op een protestbijeenkomst in de Venezolaanse hoofdstad Caracas, een dag nadat hij door Kaapverdië aan de VS werd uitgeleverd.

‘Ik zal mijn proces in alle waardigheid tegemoet treden’, stelde Saab in de brief. ‘Ik wil duidelijk zijn: ik hoef niet samen te werken met de Verenigde Staten. Ik heb geen misdaad begaan.’ Ook benadrukte hij niet suïcidaal te zijn. ‘Voor het geval ik word vermoord en men vervolgens zegt dat ik zelfmoord heb gepleegd.’

Saab werd vorig jaar in Kaapverdië opgepakt op basis van een Amerikaans arrestatiebevel. Hij zou met zijn zakenpartner Alvaro Pulido een netwerk hebben gerund dat fondsen voor voedselhulp voor Venezuela misbruikte. De twee zouden 350 miljoen dollar (ruim 300 miljoen euro) vanuit Venezuela naar bankrekeningen in de VS en andere landen hebben weggesluisd. Saab en Pulido kunnen ieder een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar krijgen.

Ontvoering

De Venezolaanse regering stelt dat de VS Saab hebben ontvoerd. President Maduro zei zondagavond in een televisietoespraak dat de uitlevering van Saab ‘een van de meest verachtelijke en vulgaire onrechtvaardigheden is die de laatste decennia zijn begaan’.

Uit protest tegen de uitlevering schortte de regering van Maduro de besprekingen met de door de VS gesteunde oppositie in het land op. Bij die onderhandelingen wordt gesproken over het oplossen van de politieke en economische crisis in het land. Saab, die ook de Venezolaanse nationaliteit heeft, was sinds september lid van het onderhandelingsteam van de regering. De oppositie heeft Maduro opgeroepen de gesprekken zo snel mogelijk weer te hervatten.