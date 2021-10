Extra raadsvergadering over overvol aanmeldcentrum Ter Apel

De raadsfracties in het Groningse Westerwolde willen dat in het asielzoekerscentrum (azc) in Ter Apel niet meer dan 2000 mensen worden opgevangen. Omdat die afspraak volgens de zeven fractievoorzitters consequent niet wordt nagekomen door het Rijk, en het azc overvol zit, is er maandagavond een extra raadvergadering.

De partijen, waaronder Gemeentebelangen, CDA, VVD en PvdA, zijn bezorgd en boos en vinden dat staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) misbruik maakt van de gastvrijheid van Westerwolde. ‘Wij verwachten dan ook dat ze haar afspraken nakomt en doet wat nu nodig is om Ter Apel te ontlasten en een veilige humane aanmelding mogelijk te maken voor asielzoekers zoals het hoort.’

Broekers-Knol wil dat er vanaf 1 november in Nederland in totaal circa 3000 opvangplekken bij komen, deels ook in Ter Apel. ‘Ons azc ligt klaarblijkelijk buiten het gezichtsveld van de staatssecretaris en kennelijk reikt haar verantwoordelijkheidsgevoel niet verder dan het Haagse’, lieten de fracties vorige week al weten in een brief. ‘Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en politiek Den Haag zijn aan zet om orde op zaken te stellen en om op korte termijn met oplossingen te komen.’ De lokale politieke partijen in Westerwolde zeggen dat er desnoods maar onder dwang meer ruimte gecreëerd moet worden in andere Nederlandse gemeenten.

Dat asielzoekers in het aanmeldcentrum Ter Apel nu op stoelen en stretchers moeten slapen, baart ook burgemeester Jaap Velema grote zorgen. Er werden zelfs slaapplekken gecreëerd in de wachtruimte en kantoren van de IND. Velema noemt het, vooruitlopend op de ingelaste raadsvergadering van maandagavond ‘een onacceptabele situatie in de nachtopvang’. Volgens hem ‘gaat deze opgave Westerwolde te boven’.