Vernieuwde MacBook Pro verwacht bij productpresentatie Apple

Als de mediaberichten kloppen, zou het voor het eerst in vijf jaar zijn dat Apple met een nieuw ontwerp voor zijn populaire notebook komt. Volgens persbureau Bloomberg gaat het om de eerste modellen van Apples krachtigste laptop die niet langer op chips van Intel draaien, maar op processoren die Apple zelf heeft ontwikkeld.

Die zelfontworpen chips presenteerde Apple in november vorig jaar al aan het grote publiek. Het bedrijf ontwikkelt ook al jaren eigen processors voor de iPhones en iPads. Eind 2022 zouden alle computers die Apple maakt gebruik moeten maken van de eigen chips.

Behalve over de nieuwe MacBook Pro wordt er ook gespeculeerd over een nieuw versie van de AirPods, de draadloze oordopjes die Apple in 2016 introduceerde. Het Apple Event wordt mogelijk overschaduwd door toenemende kritiek van werknemers op de gesloten cultuur van het bedrijf. Onder de noemer #AppleToo uiten personeelsleden sinds deze zomer onder meer hun ongenoegen over salarisverschillen en laks optreden tegen racisme of seksisme waarmee werknemers te maken krijgen.

Een van de grote voortrekkers van die beweging, Janneke Parrish, werd vorige week door Apple ontslagen. Volgens het bedrijf was dat wegens het lekken van vertrouwelijke informatie, maar Parrish ontkent dat. Vorige maand werd een andere kritische medewerker al ontslagen omdat ze de interne richtlijnen van het bedrijf niet zou zijn nagekomen.