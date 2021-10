Onderzoek naar instorten tribune NEC, aanhoudingen na rellen

De eerste voetbalderby na ruim vier jaar tussen NEC en Vitesse is zondag flink uit de hand gelopen. Bij het Goffertstadion in Nijmegen braken rellen uit, waarbij vele tientallen NEC-aanhangers de confrontatie met de politie zochten na de verloren wedstrijd (0-1). Vitesse-supporters kwamen met de schrik vrij toen het onderste deel van de tribune waarop ze aan het springen waren, instortte.

Onder de tribune stond een container. Daardoor stortte de tribune niet nog meer in en maakten de fans van de Arnhemse club een niet nog grotere val. Gewonden vielen er niet. ‘Containers lijken erger te hebben voorkomen, er gaat wel van alles door je hoofd heen’, zei algemeen directeur Wilco van Schaik tegen de NOS.

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen wil snel weten hoe het mis kon gaan met de tribune. ‘Ik ben erg geschrokken van wat er gebeurd is’, aldus Bruls, die het duel met zijn Arnhemse collega Ahmed Marcouch in het stadion bezocht. ‘Gelukkig is er voor zover nu bekend niemand gewond geraakt. Ik wil dat zo spoedig mogelijk onderzocht wordt wat hier gebeurd is.’

Eigendom gemeente

Het huidige Goffertstadion ging in het najaar van 1999 open. Er is plek voor 12.500 toeschouwers. Het stadion is eigendom van de gemeente Nijmegen.

Na het duel ging het buiten het stadion mis. NEC-aanhangers vernielden een politiebus en gooiden met stokken en stenen naar agenten. De politie heeft verschillende charges uitgevoerd.

Bussen van de Vitesse-aanhang moesten in de bussluis van het Goffertstadion wachten tot de situatie buiten weer rustig was. Ook mocht een aantal supporters het stadion niet verlaten. Ze werden in groepjes naar een andere uitgang gebracht, aldus NEC. Dat is nodig vanwege de veiligheid, want via de gewone uitgangen zouden ze rechtstreeks in de groep relschoppers terecht komen.

Diverse confrontaties

In de aanloop naar de derby waren er diverse confrontaties geweest tussen supporters van beide rivaliserende clubs. Zo werd er onder meer over en weer slachtafval gedumpt. In de nacht van zaterdag op zondag zou er een vechtpartij tussen Nijmegenaren en Arnhemmers zijn geweest op een industrieterrein in Arnhem-Zuid. Er is een gewonde gevallen, maar de politie zoekt nog uit of er sprake is geweest van een afgesproken treffen.

De rust keerde in de loop van de zondagavond terug rond De Goffert. De politie meldt later op de avond hoeveel mensen zijn gearresteerd.