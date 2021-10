Amerikaanse ex-president Bill Clinton weer uit ziekenhuis

De toestand van voormalig Amerikaans president Bill Clinton (75) is dusdanig verbeterd dat hij zondag het Californische ziekenhuis in een voorstad van Los Angeles na vijf nachten heeft kunnen verlaten. Volgens zijn woordvoerder, Angel Urena, heeft Clinton ‘uitstekende vooruitgang geboekt’. Hij keert samen met zijn vrouw Hillary snel terug naar New York.