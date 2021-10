Beurzen in het teken van resultaten Philips, ASML en Unilever

Bij Philips gaat de aandacht uit naar de kosten die het medisch technologieconcern moet maken voor een grote terugroepactie. Onlangs werd bekend dat miljoenen Philips-apparaten tegen slaapapneu volgens Amerikaanse toezichthouders grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Wegens de kwestie loopt al een aantal rechtszaken tegen Philips.

Chipmachinemaker ASML, naar beurswaarde gemeten het grootste bedrijf in de AEX, komt woensdag met cijfers. Wereldwijd zijn er nog altijd chiptekorten die bijvoorbeeld autofabrikanten dwingen de productie te verlagen. Een belangrijke klant van het Veldhovense bedrijf, TSMC, presenteerde eerder deze week al beter dan verwachte resultaten en kondigde de bouw van een nieuwe fabriek in Japan aan.

Unilever

Unilever praat de markten donderdag bij over de resultaten van het afgelopen kwartaal. Eerder werd al duidelijk dat het verzorgings- en voedingsmiddelenconcern last heeft van prijsstijgingen bij toeleveranciers.

Ook uitzender Randstad en verffabrikant AkzoNobel komen met cijfers. In de Verenigde Staten openen onder meer streamingbedrijf Netflix, autofabrikant Tesla, verfproducent PPG, soft- en hardwareconcern IBM en luchtvaartmaatschappij American Airlines de boeken.

Naast de cijferberichten kunnen ook nieuwe macro-economische data markten in beweging zetten. Inkoopmanagersindexen voor de industrie in Europa, die laten zien in hoeverre de bedrijvigheid toeneemt, geven een idee van de impact die logistieke opstoppingen, hoge energieprijzen en tekorten aan onderdelen hebben. De Europese Commissie publiceert daarnaast nieuwe gegevens over het consumentenvertrouwen in de eurozone.

Beige Book

In de Verenigde Staten publiceert de Federal Reserve woensdag zijn zogenoemde Beige Book, een rapport over de staat van de Amerikaanse economie. De toon die de koepel van centrale banken daarin aanslaat maakt duidelijk of de Fed definitief zijn wegens corona opgezette stimuleringsprogramma zal afbouwen. Eerder liet centralebankpreses Jerome Powell al doorschemeren dat het herstel van de crisis zo snel doorzet dat de Fed waarschijnlijk vanaf november steeds minder obligaties zal opkopen.

Ook de ontwikkelingen op de energiemarkten zullen weer veel aandacht krijgen. De afgelopen weken zijn de gas- en elektriciteitsprijzen hard gestegen, wat steeds meer bedrijven in moeilijkheden brengt. Dat kan een steeds grotere hap nemen uit de marges van energie-intensieve bedrijven.