Honderden demonstranten Nederland in Verzet trekken door Utrecht

De actievoerders van Nederland in Verzet, de beweging die al meerdere protesten tegen de coronamaatregelen organiseerde onder de noemer ‘koffiedrinken’, verzamelden zich op het Jaarbeursplein en vertrokken rond 13.30 uur. De stoet kwam tot stilstand bij restaurant Waku Waku. Die horecagelegenheid moest op last van de burgemeester Sharon Dijksma op slot omdat de eigenaren weigerden de gasten te controleren op hun coronatoegangsbewijs. Maar korte tijd later vervolgden de demonstranten hun weg.

De demonstratie verloopt tot nu toe gemoedelijk.