Iran keert terug naar onderhandelingstafel

Iran keert donderdag weer terug naar de onderhandelingstafel om met landen te praten waarmee het in 2015 een akkoord sloot over zijn nucleaire programma en een einde aan de sancties tegen het land. Minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir-Abdollahian heeft gezegd dat het overleg in Brussel is, nadat het in juni in Wenen was gestopt.

Het akkoord is feitelijk stukgelopen op het beleid van de Amerikaanse regering, die het onder president Trump in 2018 heeft opgezegd en de sancties tegen Iran alleen maar zwaarder maakte. Iran lijdt al jaren onder internationale, maar vooral onder Amerikaanse sancties die de economie verlammen en onder meer de gezondheidszorg treffen.

Iran houdt zich dan ook niet meer aan het akkoord, maar China, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en de Europese Unie proberen er nieuw leven in te blazen. Hun pogingen leken in de lente te slagen, maar ze zijn moeilijker geworden, omdat er met de door het regime aangestuurde verkiezingen in juni een nog radicalere regering aan de macht is gekomen.

De VS hebben in de jaren zestig Iran geholpen aan nucleaire projecten. Het land zou kernenergie moeten gaan gebruiken om meer olie te kunnen exporteren. De nucleaire geschiedenis van Iran kwam ten einde toen de radicale sjiitische geestelijkheid onder leiding van de ayatollah Khomeini in 1979 de macht greep. Pas na zijn dood, tien jaar later, is het Iraanse nucleaire programma weer op gang gekomen. De VS en Israël beschuldigen Iran er nu al decennia van kernwapens te willen maken. Iran heeft dat altijd ontkend. Het stelt nucleair onderzoek te doen en kernenergie te willen opwekken.