Verdachte moord Amess is zoon van oud-adviseur premier Somalië

De vermoedelijke moordenaar van de Britse parlementariër David Amess is de zoon van een oud-adviseur van de premier van Somalië. De vader van verdachte Ali Harbi Ali (25) reageerde in een gesprek met de krant The Sunday Times geschokt op de arrestatie van zijn zoon.

‘Ik voel me erg getraumatiseerd. Dit is niet iets wat ik ooit had verwacht’, reageerde vader Harbi Ali Kullane. Hij bevestigde dat hij contact heeft gehad met een antiterreureenheid van de politie na de dood van de 69-jarige Amess.

Die conservatieve parlementariër was vrijdag doodgestoken tijdens een bijeenkomst in een kerk voor inwoners van zijn kiesdistrict. Hij had online gemeld dat die zou plaatsvinden en daarop zou zijn moordenaar een afspraak hebben gemaakt.

Niet in beeld

Ali heeft na de dodelijke steekpartij gewacht op de politie, die hem arresteerde. Veiligheidsdiensten denken volgens de krant dat hij geen handlangers had. Er wordt nog onderzocht of de verdachte online is geradicaliseerd tijdens de lockdown.

Binnenlandse veiligheidsdienst MI5 zou Ali niet in beeld hebben gehad als mogelijke terrorist. Hij zou volgens meerdere media in het verleden wel zijn doorverwezen naar een anti-radicaliseringsprogramma van de overheid, dat Prevent heet. Dat zou onder meer te maken hebben gehad met zorgwekkende berichten die hij achterliet op sociale media.

Discussie

De Britse autoriteiten houden er rekening mee dat meer kwetsbare mensen via internet zijn geradicaliseerd tijdens de coronapandemie. Toen lag het openbaar leven grotendeels plat. Inlichtingenfunctionarissen zouden vooral vrezen dat jongeren zich laten inspireren door jihadisten in Afrika.

De moord op Amess heeft geleid tot een discussie over de beveiliging van andere parlementariërs. De overheid kijkt onder meer of parlementsleden beveiliging kunnen krijgen als ze bijeenkomsten organiseren voor burgers. Ook worden mogelijk metaaldetectoren gebruikt.

Voorzitter Lindsay Hoyle van het Britse Lagerhuis heeft laten weten dat persoonlijke ontmoetingen tussen parlementariërs en kiezers wat hem betreft gewoon blijven bestaan. Hij ziet dat soort persoonlijke contacten tussen burgers en hun volksvertegenwoordigers als de ‘hoeksteen van de democratie’.