Brit fietst 8000 kilometer voor goede doel

Garman vertrok in april en fietste langs de Britse kustlijn. Hij eindigde met zijn fiets en gele aanhanger uiteindelijk op de plek waar hij begon: kustplaats Berwick-upon-Tweed. De fietser vertelde volgens de Britse omroep BBC dat mensen hem tijdens de laatste kilometers van zijn reis kwamen toejuichen.

De twintiger haalde het geld op voor de organisatie Hope for Hasti. Die financiert onderzoek naar een behandeling voor het Cornelia de Lange Syndroom (CdLS), een zeldzame genetische aandoening. De stichting is opgericht door de ouders van een meisje met de aandoening.

Ziekenhuis

De reis verliep verre van vlekkeloos. Zo kreeg Garman in Wales gezelschap van zijn vriendin, maar die crashte en belandde in het ziekenhuis. Een paar dagen later moest Garman zelf worden opgenomen. Hij was oververmoeid en kampte met uitdrogingsverschijnselen. Dat leidde tot een wekenlange onderbreking van de tocht.

De ontberingen die hij doorstond, leverden hem wel de dank op van de oprichters van Hope for Hasti. De vader van Hasti, die zelf ruim 1100 kilometer op blote voeten had afgelegd om geld op te halen, zei blij dat zijn dat hij Garman heeft geïnspireerd.

Die twintiger heeft al laten weten voorlopig niet meer fietsen te moeten denken. ‘Mijn lichaam is op alle mogelijke manieren kapot.’