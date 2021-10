Russische filmcrew weer terug op aarde na opnames in de ruimte

De Russische actrice Joelia Peresild (37) is zondagochtend veilig teruggekeerd op de aarde. Samen met haar cameraman en producent Klim Sjipenko en kosmonaut Oleg Novitski landde ze rond 06.36 uur in een Sojoez-capsule, met daaraan parachutes bevestigd, in Kazachstan.

In de nacht van zaterdag op zondag werd de capsule, op een hoogte van ongeveer 420 kilometer boven de aarde, losgekoppeld van het internationale ruimtestation ISS. Die daalde vervolgens af naar de aarde.

Peresild verbleef bijna twee weken in het ruimtestation om de eerste film ooit buiten de aarde op te nemen. In de film, Vizov (De uitdaging) getiteld, speelt ze een chirurg die naar de ruimte gaat om het leven van Novitski te redden. Wanneer de film uitkomt is nog niet bekend. Ook is nog niet bekend of de film ook in Nederland te zien zal zijn.