Veroordeelde miljonair Durst aan beademing na coronabesmetting

De 78-jarige Amerikaanse miljonair Durst, die donderdag levenslang kreeg wegens moord op een vriendin, is in een ziekenhuis in Californië aan de beademing gelegd. Zijn advocaat Dick DeGuerin zei in de Los Angeles Times dat zijn cliënt Covid-19 heeft opgelopen.

Tijdens het aanhoren van het vonnis was Durst er al slecht aan toe. Hij had volgens DeGuerin moeite met ademhalen en communiceren. ‘Hij zag er slechter uit dan ik hem ooit gezien had en ik maakte me grote zorgen’. Durst verbleef tijdens zijn proces onder politietoezicht in een vleugel van USC Medical Center. Het is niet duidelijk of hij daar nu nog ligt en ook niet waar en wanneer hij besmet is geraakt met het coronavirus.

De schatrijke vastgoedtycoon werd veroordeeld nadat een jury hem schuldig had bevonden aan het doodschieten van Susan Berman in 2000. Durst werd daarvoor pas in 2015 opgepakt. In datzelfde jaar wierp een HBO-documentaire over hem nieuw licht op de zaak. Volgens de aanklagers heeft Durst nog twee andere moorden op zijn geweten. Hij zou onder anderen zijn eerste vrouw Kathleen McCormack hebben laten verdwijnen, met hulp van Berman.