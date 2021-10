Paus blijft een ‘etter’ ter bescherming van armen

‘Als ik denk aan die situaties van uitsluiting en ongelijkheid dan maak ik een etter van mezelf met al mijn vragen. En dat zal ik blijven doen. En ik vraag het iedereen in de naam van God’, zei Franciscus zaterdag in een videoboodschap aan organisaties die zich wereldwijd bezighouden met de verbetering van economische, medische en sociale omstandigheden.

De 84-jarige paus riep onder meer de farmaceutische industrie op patenten vrij te geven om coronavaccins ook in ruime mate beschikbaar te maken voor de vele minderbedeelden in de wereld. Hij wees erop dat in sommige landen pas 3 à 4 procent van de bevolking is ingeënt tegen Covid-19.

Vervuilen

Bedrijven die zich bezig houden met bijvoorbeeld mijnbouw of houtkap maande Franciscus ‘te stoppen met het verwoesten van bossen, waterrijke natuurgebieden en bergen, te stoppen met het vervuilen van rivieren en zeeën, te stoppen met het vergiftigen van voedsel en mensen’. Ook zei hij dat rijke landen en financiële instellingen de schulden van de armste landen zouden moeten kwijtschelden.

Verder vindt de paus dat het hoog tijd is dat wapenfabrikanten en -handelaren ophouden bij te dragen aan ‘die verschrikkelijke geopolitieke spelletjes’ die leiden tot miljoenen doden en miljoenen ontheemden. De technologiegiganten zouden er volgens hem goed aan doen onmiddellijk een einde te maken aan haatzaaien, verspreiding van nepnieuws en complottheorieën en aan politieke manipulatie.