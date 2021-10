Spaanse politie meldt arrestatie Nederlandse bendeleider

De Spaanse politie heeft naar eigen zeggen een bende cocaïnesmokkelaars opgerold die werd geleid door een 60-jarige Nederlander. Hij is in Mijas, 20 kilometer ten zuidwesten van Málaga, gearresteerd. In het lange onderzoek naar deze drugssmokkelaars zijn meer aanhoudingen verricht. De bende bestond verder onder anderen uit een Zweed, Nederlanders van Turkse komaf en personen uit Latijns-Amerika.

De plaatselijke media spreken van drie arrestaties aan de Costa del Sol en twee aan boord van een zeiljacht dat cocaïne vervoerde, een Amerikaan en een Latijns-Amerikaan. Die boot werd eerder deze maand door de Spaanse politie op de Atlantische Oceaan geënterd tijdens een storm. Aan boord werd eerst 2500 kilo cocaïne gevonden waarna de boot naar Vigo in het noordwesten van Spanje werd gesleept. Nader onderzoek op het schip leverde nog eens 500 kilo op en daarmee is het voor de politie een van grootste drugsvangsten op een ‘narcojacht’ ooit geweest.

De politieactie was volgens media erg gewaagd. De zeilboot werd 8 oktober tijdens een zeer hevige storm door een commando van de politie op volle zee bijna 900 kilometer ten noorden van de Azoren onderschept. Het is onduidelijk hoeveel verdachten er precies in de zaak zijn opgepakt. Plaatselijke media aan de Costa del Sol spreken van drie arrestaties, in Mijas en Fuengirola, maar media die in Galicië over de drugszaak berichten melden de arrestatie van de bendeleider, een Zweed en ‘meerdere Nederlanders’.