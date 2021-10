VS beloven schadevergoeding voor nabestaanden gedode hulpverlener

De Amerikaanse autoriteiten deden die toezegging na overleg met de hulporganisatie Nutrition & Education International, waar slachtoffer Zemari Ahmadi voor werkte. De VS hadden hem aangezien voor een extremist die rondreed met explosieven en vuurden een raket af op zijn wagen. Er vielen tien doden, onder wie zeven kinderen.

De drone-aanval op Ahmadi vond plaats in de nasleep van een bloedige aanslag bij het vliegveld van Kabul, waar westerse landen op grote schaal burgers aan het evacueren waren. Hij was in de buurt geweest van een vermoedelijke schuilplaats van extremisten en zou daardoor ten onrechte in verband zijn gebracht met terreurgroep IS.

Verschrikkelijke fout

De Amerikaanse regering gaf later toe dat Ahmadi geen terrorist was en zei dat een ‘verschrikkelijke fout’ was gemaakt. Het lijkt erop dat de containers met water die Ahmadi vervoerde zijn aangezien voor explosieven.

Leden van de familie Ahmadi vrezen ondertussen voor hun veiligheid. Een broer vertelde The Washington Post vorige maand dat door alle aandacht van de media algemeen bekend is geworden dat ‘we voor buitenlanders hebben gewerkt’. Dat ligt gevoelig nu de Taliban de macht hebben gegrepen in Afghanistan.

Het is nog onduidelijk wat voor schadevergoeding de nabestaanden precies tegemoet kunnen zien. Dat komt aan de orde tijdens een latere bijeenkomst. De bedragen die de afgelopen jaren zijn uitgekeerd in vergelijkbare zaken liepen nogal uiteen. Die varieerden in het fiscale jaar 2019 van ruim 130 dollar tot 35.000 dollar, becijferde The New York Times.