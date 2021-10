Juntaleider Myanmar niet langer welkom bij ASEAN

Op de top van het zuidoost-Aziatische samenwerkingsverband ASEAN is de juntaleider van Myanmar niet langer welkom. ASEAN-ministers van Buitenlandse Zaken zijn in spoedzitting in Brunei bijeengekomen en hebben besloten couppleger Min Aung Hlaing uit te sluiten van de top die 26 tot 28 oktober wordt gehouden.

De organisatie worstelt met de staatsgreep begin februari in lidstaat Myanmar, waarmee de militaire couppleger de democratische gekozen regeringsleider Aung San Suu Kyi afzette. ASEAN werd als een tandeloze praatclub afgeschilderd toen er zo weinig actie kwam tegen Min Aung Hlaing en het bloedige neerslaan van de massale protesten tegen de staatsgreep.

De zuidoost-Aziatische club heeft nu gezegd dat er onvoldoende is gedaan met het vijfpuntenplan dat in april is voorgelegd om het geweld en de chaos in Myanmar te stoppen. In dat plan werd overleg tussen alle betrokken partijen geëist, dus ook met de gevangen gezette Suu Kyi. De ministers concludeerden vrijdagavond in Brunei dat de situatie in Myanmar inmiddels ‘de veiligheid in heel de regio in gevaar brengt en ook de eenheid en geloofwaardigheid van ASEAN aantast’.