Ruimtesonde Lucy begonnen aan reis naar asteroïden bij Jupiter

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA meldt dat de sonde is gelanceerd die voor het eerst onderzoek gaat doen bij de Trojaanse asteroïden bij Jupiter. Die missie kan nieuwe informatie opleveren over het ontstaan van ons zonnestelsel.

NASA meldt dat de raket met de sonde, die Lucy heet, is opgestegen in lanceerbasis Cape Canaveral. De sonde heeft nu een ingewikkelde reis voor de boeg die jaren duurt. De asteroïden vliegen in dezelfde baan rond de zon als Jupiter, op 530 miljoen kilometer afstand van de zon. Dat is ongeveer vijf keer zo ver weg als de aarde.

De rotsen zijn verdeeld over twee groepen, die zwermen worden genoemd. De ene helft vliegt voor Jupiter uit, de andere helft vliegt achter Jupiter aan. Lucy moet onder meer uitzoeken waar ze van gemaakt zijn. Dat kan iets vertellen over de stofwolk waaruit de zon, de aarde, de andere planeten en alle manen ooit uit zijn ontstaan.

Niet alleen de missie van de sonde is een primeur. Dat geldt ook voor de manier waarop het ruimtevaartuig van energie wordt voorzien. De Lucy beschikt over enorme zonnepanelen om elektriciteit op te wekken. Het is de eerste keer dat een sonde zo ver weg zonne-energie gebruikt. De voorgangers draaiden op kernenergie.