Orkesten VS geplaagd door visumproblemen van buitenlandse sterren

Amerikaanse orkesten en concerthallen worden na de versoepeling van coronaregels geplaagd door een nieuw probleem: buitenlandse artiesten missen optredens omdat ze te lang op hun visum moeten wachten. Dat treft ook Nederlandse musici, schrijft The New York Times.

In de VS zijn coronamaatregelen op veel plaatsen versoepeld toen de vaccinatiegraad steeg. Dat betekent dat weer live opgetreden kan worden, maar het is niet vanzelfsprekend dat buitenlandse artiesten tijdig een visum krijgen. Amerikaanse ambassades en consulaten lopen vaak flink achter bij de verwerking van aanvragen.

Dat probleem treft volgens de krant vooral organisaties die zich bezighouden met klassieke muziek. Die halen hun sterren vaak uit het buitenland. Zo kregen onder anderen de Nederlandse pianisten Lucas en Arthur Jussen hun visa niet op tijd voor hun geplande optredens bij het Boston Symphony Orchestra.

Olympische Spelen

‘Het is alsof je vier jaar traint voor de Olympische Spelen en dan op het laatste moment te horen krijgt dat je niet kan meedoen’, zei Arthur Jussen volgens de krant. De broers hadden eerder al via Facebook laten weten enorm teleurgesteld te zijn dat ze niet naar Boston konden komen.

Ook de Noorse pianist Leif Ove Andsnes kreeg onlangs niet op tijd een visum. Daardoor moest het New York Philharmonic op het laatste moment een vervanger zoeken. En toen de Seattle Symphony voor het eerst in anderhalf jaar weer voor een volle zaal kon optreden, ontbrak de Deense dirigent Thomas Dausgaard door visumproblemen.

Inreisregels

De Verenigde Staten hadden vanwege de coronapandemie strenge inreisregels ingesteld. Amerikaanse diplomatieke posten zijn volgens de krant overspoeld met verzoeken van mensen die willen aantonen dat ze het recht hebben om toch naar de VS te komen. Ambassades kampen ondertussen ook met personeelstekorten.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken erkent dat de verwerking van visumaanvragen door de coronapandemie langer duurt. De VS willen de inreismaatregelen voor volledig gevaccineerde reizigers uit veel landen volgende maand versoepelen. Dat leidt mogelijk tot nog meer visumaanvragen.