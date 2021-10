Leeuwarden viert Roze Zaterdag met polsbandje

Leeuwarden is zaterdag het toneel van de landelijke viering van Roze Zaterdag. Voor de centrale feestlocatie op het Wilhelminaplein werkt de organisatie met een polsbandje. Na een coronatoegangscheck bij de ingang kunnen de feestvierders tot middernacht vrij rondlopen. Op het Wilhelminaplein is plaats voor maximaal 8000 mensen. Op andere plekken waar evenementen zijn wordt aan de deur apart gecontroleerd.

Roze Zaterdag in Leeuwarden is door de coronamaatregelen tweemaal uitgesteld. Het zou eerst in 2020 plaatshebben en toen in het afgelopen voorjaar. Roze Zaterdag is altijd rond eind juni. Maar omdat er toen nog steeds strenge beperkingen waren, is de feestdag voor iedereen van alle geaardheden doorgeschoven naar het najaar. Het is de bedoeling dat de volgende Roze Zaterdag in Rotterdam weer in het voorjaar is.

Roze Zaterdag wordt sinds 1978 georganiseerd en sinds 1981 elk jaar aan een andere stad toegekend. Steden moeten daarvoor een bidbook indienen. In 2019 won Leeuwarden die strijd. De stad kwam met een ‘kleurrijk en omvangrijk’ programma, aldus de jury.

Het feest begint om 11.00 uur met een Regenboogviering in de Grote Kerk van Leeuwarden. Op dezelfde tijd start een hoogtepunt van het programma: de Pride Parade door de grachten van Leeuwarden. Aan de parade doen zeker zestien pramen mee, aldus de organisatie. Kerkgangers hebben na de Regenboogviering nog voldoende tijd om de parade te zien. De rest van de dag is er veel muziek op diverse plekken in de stad. Op het Wilhelminaplein heeft de sleuteloverdracht plaats van Leeuwarden aan Rotterdam.