'Rembrandt van de muziek' Sweelinck week lang herdacht

Zaterdag is het 400 jaar geleden dat de Nederlandse componist Jan Pieterszoon Sweelinck overleed. De invloedrijke musicus, die ook organist, clavecinist, belangrijk leermeester en organisator van muziekevenementen was, wordt gememoreerd met een festival van een week, op verscheidene locaties.

Hij is immers 'de Rembrandt van de muziek', aldus de organisatoren. In zijn eigen tijd was hij al beroemd en volgens kenners reikte zijn invloed via verschillende leerlingen zelfs tot Johann Sebastian Bach.

De liefhebbers kunnen op het festival meer doen dan passief luisteren alleen. "Op het festival kunnen bezoekers meezingen en musiceren tijdens verschillende workshops. Het passief luisterconcert stamt pas uit de 19e eeuw en daarom is Sweelincks muziek gemaakt om mee te doen", zegt de festivalorganisatie.

Onder de deelnemers aan het festival is het Koninklijk Concertgebouworkest, dat de grote meester herdenkt met een kamermuziekprogramma op 23 oktober en een symfonisch programma op 28, 29 en 31 oktober.

In het het Stadsarchief Amsterdam is verder de tentoonstelling Sweelinck, Stadsmusicus van Amsterdam, 1621-2021.