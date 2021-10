Partijleiders onderhandelen in Catshuis verder over formatie

De partijleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie komen zaterdag vanaf het middaguur bijeen in het Catshuis in Den Haag om verder te gaan met de onderhandelingen over een nieuwe regeringscoalitie. Het gaat om een regulier overleg met de twee informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees, meldt een woordvoerder van de kabinetsformatie. Er worden geen besluiten verwacht.

Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) kwamen al een paar keer bij elkaar sinds ze besloten te gaan onderhandelen, eerder deze maand. Dat was mogelijk geworden nadat Kaag eind september had besloten haar verzet tegen deelname van de CU te staken. Zij had liever met PvdA en GroenLinks verder willen gaan, maar VVD en CDA bleven deze optie uitsluiten.

De afgelopen anderhalve week kwamen ook de secondanten van de vier partijen al meerdere malen bijeen onder leiding van de informateurs. Zij bereiden zaken voor en werken ze uit.

Doordeweeks zijn de formatiegesprekken in het 'Logement' aan het Plein in Den Haag. Het Catshuis, de ambtswoning van de minister-president, is zaterdag een praktischer plek om het overleg te voeren, aldus de woordvoerder.

Het is niet duidelijk hoe laat het overleg afgelopen is.