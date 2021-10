NCOI belooft betere informatievoorziening

Onlineopleider NCOI Groep gaat consumenten beter inlichten over zaken als annuleringsvoorwaarden, informatievoorziening en klachtafhandeling. Die belofte deed het bedrijf achter onderwijsinstellingen als NCOI Opleidingen, LOI en NTI nadat daarover klachten waren binnengekomen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder sprak daarop NCOI aan. <

Aanbieder woekerpolis moest risico’s noemen

Aanbieders van woekerpolissen hadden en hebben de plicht om te waarschuwen voor de risico’s van de producten. Dat staat in een advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Wordt het advies overgenomen, dan is dat een opsteker voor claimclubs voor houders van woekerpolissen die compensatie willen voor geleden schade. De woekerpolisaffaire houdt de gemoederen in de financiële wereld al jaren bezig. <

Waarde bitcoin stijgt richting 60.000 dollar

De bitcoin is vrijdag gestegen tot bijna 60.000 dollar, waarmee het hoogste niveau in maanden werd bereikt. De waarde van ‘s werelds bekendste digitale munt krijgt steun van de hoop dat de Amerikaanse autoriteiten toestemming zullen geven aan de lancering van een zogeheten exchange-traded fund (ETF) op basis van de bitcoin. Een ETF, ofwel tracker, volgt de koers van een index. <

Sunweb en TUI reizen naar ‘oranje’ gebied

Reisorganisatie Sunweb gaat weer reizen aanbieden naar de Rode Zee in Egypte en TUI organiseert weer vakanties naar de Kaapverdische Eilanden. Hoewel voor die regio’s nog altijd een ‘oranje’ reisadvies geldt (alleen reizen indien dat strikt noodzakelijk is) vinden beide reisorganisaties het verantwoord om reizen naar deze landen aan te bieden. <

beeld anp