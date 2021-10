Chinese raket gelanceerd richting ruimtestation

De Chinese raket Shenzhou-13 met drie ruimtevaarders aan boord is succesvol gelanceerd richting het ruimtestation Tiangong, Chinees voor Hemels Paleis. Zhai Zhigang, Wang Yaping en Ye Guangfu zijn vrijdag om 18.23 uur (00.23 uur lokale tijd) opgestegen. De drie taikonauten, zoals Chinese ruimtevaarders worden genoemd, waren te zien door middel van een camera in de cockpit. <

‘Schutter schoolmoorden VS gaat bekennen’

De man die in 2018 zeventien mensen doodschoot in een middelbare school in Parkland in de Amerikaanse staat Florida zal in zijn rechtszaak erkennen schuldig te zijn. Dat hebben de advocaten van Nikolas Cruz vrijdag gezegd, melden Amerikaanse media. De 23-jarige man riskeert de doodstraf. Zijn raadslieden zetten in op zeventien keer levenslang. <

Rusland begint derde volkstelling na 1991

Rusland is vrijdag aan de derde volkstelling sinds de val van de Sovjet-Unie begonnen. De telling was al een aantal keer uitgesteld vanwege het coronavirus en is vanwege de pandemie ook grotendeels online. De vorige twee tellingen waren in 2002 en 2010. Sinds het einde van de Sovjet-Unie in 1991 is de bevolking van Rusland bijna jaarlijks gekrompen. <

Abortusverbod blijft van kracht in Texas

De strenge antiabortuswetgeving blijft voorlopig van kracht in de Amerikaanse staat Texas. Het gerechtshof van de staat heeft dat donderdag besloten en blijft daarmee bij een eerdere beslissing om een verbod op de wetgeving te vernietigen. Eerder deze week besloot het hof in een ‘tijdelijke beslissing’ al dat een verbod op de wetgeving, dat krap 48 uur eerder door rechter Robert Pitman was afgekondigd, zou worden vernietigd. <