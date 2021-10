Een herberg in plaats van een zeepkistje

De start was stroef. Op 1 februari 2020 opende de Herberg in het Friese Waskemeer de deuren, en anderhalve maand later moest de boel alweer dicht – de eerste lockdown. Maar Klaas (65) en Jetty (62) Lise, vanaf het eerste uur betrokken bij het initiatief, hebben zich niet uit het veld laten slaan. De Herberg is een horecagelegenheid die gerund wordt door vrijwilligers – zeventig inmiddels – met als doel verbinding te maken. Klaas Lise zit onder meer in de bakploeg. Op zaterdagen – en trouwens ook op vrijdagen – wordt er patat gebakken van aardappels van een boer uit de buurt.