Jonge ggz-patiënt niet bij loket langdurige zorg

Jongeren onder de 18 jaar met een psychische stoornis komen toch niet in aanmerking voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De Tweede Kamer wilde dat graag maar het is niet haalbaar, concludeert demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) na onderzoek. Zo is niet duidelijk om hoeveel jeugdigen het kan gaan en leveren zowel de uitvoering als de financiële gevolgen te veel onzekerheden op, meldt hij. <

Faunabescherming biedt beloning voor tip wolf

De Faunabescherming stelt een beloning van 5000 euro beschikbaar voor tips die leiden tot de opsporing en berechting van de persoon die rond 1 oktober wolf GW1490m op de Veluwe doodschoot. De stichting noemt het ‘een ernstig misdrijf’. <

28 klimaatactivisten aangehouden bij acties

In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion een betoging en drie verrassingsacties gehouden die het slotstuk vormden van een actieweek in de hofstad. De protesten verliepen over het algemeen rustig. Wel zijn 28 mensen aangehouden die geen gehoor gaven aan oproepen om bezettingen te beëindigen, of gevaarlijke verkeerssituaties veroorzaakten, meldt de politie. <

beeld anp

Derde drugsvangst in korte tijd in Rotterdam

In een ankerkettingbak aan boord van een schip in de Rotterdamse haven hebben politie en douane vrijdag 115 kilo cocaïne aangetroffen. In zo’n bak ligt de ketting van het anker tijdens het varen. De ontdekking is bijzonder want meestal zitten de drugs verstopt in containers. De partij cocaïne heeft een straatwaarde van ruim 8,5 miljoen euro. <

Slachtoffer Duitse ramp in Rotterdam gevonden

Een Duitse vrouw die sinds de overstromingen in juli werd vermist, is dood gevonden in Rotterdam. Dat is al weken geleden gebeurd. Pas op 30 september kon haar identiteit worden vastgesteld door DNA-onderzoek. Dat bevestigt de politie in Rotterdam. De ruim 60-jarige vrouw kwam uit Bad Neuenahr in het dal van de rivier de Ahr. Ze zou in de Ahr zijn gevallen en door het water zijn meegesleurd. Via de Rijn kwam haar lichaam uiteindelijk terecht in Rotterdam, ruim 300 kilometer stroomafwaarts. <

beeld anp

Westerscheldetunnel tolvrij vergt enkele jaren

Als een nieuw kabinet de knoop doorhakt om de Westerscheldetunnel in Zeeland vervroegd tolvrij te maken, zal het nog zeker één tot drie jaar duren voordat automobilisten geen heffing meer hoeven te betalen. Er moet dan eerst onderzoek worden gedaan naar diverse factoren, meldt minister Barbara Visser aan de Tweede Kamer. <

Verdachte vrij in zaak speaker met babygehuil

De 48-jarige man uit Zoetermeer die werd opgepakt omdat hij mogelijk iets te maken heeft met de bluetoothspeakers met babygehuil die in vuilniscontainers zijn gevonden, is vrijgelaten. De politie heeft de zaak nog in onderzoek en kan er niet meer over kwijt. Het is onbekend of de man nog steeds verdacht wordt van betrokkenheid. <

Akkoord nieuwe cao voor rijksambtenaren

Er is een akkoord tussen bonden en de overheid over een nieuwe cao voor rijksambtenaren, meldt vakbond CNV Overheid. De ambtenaren krijgen een loonsverhoging van 2 procent, een eenmalige uitkering van 300 euro bruto bij een voltijdbaan (verder naar rato van werkduur) en een structurele thuiswerkvergoeding. De overeenkomst is er gekomen na ‘een lang en moeizaam onderhandelingstraject’, aldus CNV Overheid. De afspraken hebben betrekking op de periode 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022. <

Uitkopen zes boeren om A15 door te trekken

Zes boerenbedrijven in de wijde regio rond Arnhem en Duiven zijn uitgekocht om het doortrekken van de snelweg A15 mogelijk te maken. De vrijkomende stikstofruimte van de zes veebedrijven wordt gebruikt om de stikstofuitstoot van het stuk snelweg te compenseren. Of de aanleg nu doorgaat, hangt af van een uitspraak van de Raad van State. <