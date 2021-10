Westerscheldetunnel kan binnen enkele jaren tolvrij zijn

Als een nieuw kabinet de knoop doorhakt om de Westerscheldetunnel in Zeeland vervroegd tolvrij te maken, zal het nog zeker één tot drie jaar duren voordat automobilisten geen heffing meer hoeven te betalen. Zo moeten er eerst onderzoeken worden gedaan naar de verwachte toename van het verkeer, de verkeersveiligheid en de gevolgen voor het milieu. Dat staat in een draaiboek dat het ministerie van Infrastructuur samen met de provincie Zeeland heeft opgesteld, meldt minister Barbara Visser aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer wil af van de tolheffing, maar het demissionaire kabinet was daar niet enthousiast over. Als de tolheffing in 2022 zou verdwijnen, kost het zeker 340 miljoen euro aan tolinkomsten tot 2033, het jaar waarin de tolheffing zou eindigen. Voor elk jaar dat de afschaffing later ingaat, wordt dat 30 miljoen euro lager.

Vissers voorganger Cora van Nieuwenhuizen had in juli al aangegeven dat er een groot tekort is aan budget voor infrastructurele projecten. Een besluit over het tolvrij maken en de dekking daarvan is dan ook aan een nieuw kabinet, herhaalt Visser in haar brief.

De tunnel is in 2003 in gebruik genomen en verbindt Zeeuws-Vlaanderen met de rest van Nederland. Passage kost voor een gewone auto 5 euro en loopt voor een vrachtwagen op tot 25 euro. Veelgebruikers kunnen een korting krijgen.

De provincie zal de onderzoeken in gang zetten.