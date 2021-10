Amerikaanse experts positief over boostershot Janssen-vaccin

Onafhankelijke deskundigen die de Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA adviseren, zijn unaniem positief over een boostershot met het coronavaccin van het Nederlandse Janssen. Mensen ouder dan 18 jaar zouden in aanmerking moeten komen voor zo’n extra prik, minstens twee maanden na de eerste inenting, melden Amerikaanse media.

De FDA besluit binnenkort of de aanbeveling wordt overgenomen. Als dat het geval is, wordt daarna bepaald welke groepen in aanmerking komen voor zo’n extra prik.

In de VS zijn circa 187 miljoen mensen volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Van hen hebben er ongeveer 15 miljoen het Janssen-vaccin gekregen. Daar krijgen mensen momenteel een enkele prik van, terwijl bij de twee andere vaccins die in de VS zijn goedgekeurd, die van Moderna en Pfizer/BioNTech, twee doses worden toegediend voor volledige bescherming.

Ziekenhuisopnames

Deze twee vaccins geven volgens Amerikaans onderzoek betere bescherming dan dat van Janssen, hoewel ze allemaal ziekenhuisopnames voorkomen. Volgens Janssen, onderdeel van het Amerikaanse concern Johnson & Johnson, verhoogt een tweede prik de effectiviteit aanzienlijk.

In de VS worden al boostershots van Pfizer/BioNTech gegeven aan 65-plussers en andere risicogroepen. De expertgroep had de FDA donderdag positief geadviseerd over een boosterprik met het Moderna-vaccin voor deze groepen.

In Nederland kunnen de alleroudsten over enige tijd een boosterprik krijgen, maar de Gezondheidsraad moet nog adviseren welke leeftijdsgroepen precies in aanmerking komen, en of mensen bijvoorbeeld ook een extra prik kunnen krijgen als ze aanvankelijk gevaccineerd waren met Janssen.