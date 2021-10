Jonge ggz-patiënt kan toch niet terecht bij loket langdurige zorg

Jongeren onder de 18 jaar met een psychische stoornis komen toch niet in aanmerking voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De Tweede Kamer wilde dat graag maar het is niet haalbaar, concludeert demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) na onderzoek. Zo is niet duidelijk om hoeveel jeugdigen het kan gaan en levert zowel de uitvoering als de financiële gevolgen te veel onzekerheden op, schrijft hij in een brief.