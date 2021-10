Verdachten aanwezig bij eerste zitting zaak ingestorte brug Genua

De verdachten in de zaak over de ingestorte brug in Genua hebben vrijdag de eerste zitting in de rechtbank in de Italiaanse havenstad bijgewoond. Twee bedrijven en 59 individuen worden verdacht van onder meer dood door schuld door nalatigheid en het vervalsen van rapporten. Bij het instorten van de brug op 14 augustus 2018 kwamen 43 mensen om het leven.