Air France-KLM grote winnaar op groen Damrak

Air France-KLM hoorde vrijdag bij de sterkste stijgers op de Amsterdamse beurs, waar over de gehele linie sprake was van een optimistische stemming. Het luchtvaartconcern was in trek bij beleggers door de aankondiging dat de Verenigde Staten op 8 november de grenzen openen voor reizigers die volledig zijn ingeënt tegen Covid-19. Mensen kunnen dan weer met vliegtuigen of via land de VS binnen.

Het moederbedrijf van onder meer KLM noteerde 4,6 procent hoger en was daarmee lijstaanvoerder bij de middelgrote fondsen aan het Damrak. Elders in Europa gingen luchtvaartaandelen ook omhoog. Zo won Lufthansa bijna 5 procent in Frankfurt en werd IAG, het concern achter onder meer British Airways en Iberia, dik 3 procent in de plus gezet in Londen.

De belangrijkste beursgraadmeters in Europa eindigden vrijdag opnieuw in het groen, waarmee de opmars van de afgelopen handelsdagen een vervolg kreeg. De stemming onder beleggers werd mede gesteund door goede kwartaalresultaten van de grote Amerikaanse banken. Ook de olieprijzen gaan steeds verder omhoog.

Hoofdgraadmeters

De Amsterdamse AEX-index sloot 1,2 procent in de plus op 800,41 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 1072,09 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,8 procent.

In de AEX was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway koploper met een plus van 6,7 procent. De chipfondsen ASML, ASMI en Besi gingen verder omhoog met koersstijgingen tot 2,1 procent, na de sterke winsten een dag eerder. Olie- en gasbedrijf Shell boekte daarnaast een plus van 2 procent. Enige dalers in de hoofdindex waren bierbrouwer Heineken, levensmiddelenconcern Unilever en informatieleverancier Wolters Kluwer met verliezen tot 0,1 procent.

Productieverwachtingen

In Londen opende de grote mijnbouwer Rio Tinto de boeken over de productie in het afgelopen kwartaal. Rio Tinto stelde daarbij de productieverwachtingen voor ijzererts in de regio Pilbara in het westen van Australië neerwaarts bij. Daarop verloor het aandeel meer dan 1 procent.

De euro was 1,1599 dollar waard, tegen 1,1584 dollar bij het slot van de handel in Europa een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 82,20 dollar en Brentolie werd 0,9 procent duurder op 84,78 dollar per vat. De olieprijzen zijn nu al acht weken op rij aan het stijgen. Daarmee liggen ze op koers voor de langste periode van stijgingen sinds 2015. Door de sterke vraag naar olie en het beperkte aanbod worden de prijzen naar de hoogste niveaus in jaren gestuwd.