Bekir E. deed alsof Peter R. de Vries zich voor hem inspande

Bekir E., de moordenaar van de scholiere Hümeyra, deed tegenover anderen alsof Peter R. de Vries zich inspande voor zijn zaak. E. heeft zich afgelopen juni bij de politie gemeld als getuige in de zaak rond de dood van Nicky Verstappen. Volgens E. had verdachte Jos B. een bekentenis tegen hem afgelegd. E. wordt vrijdag in het hof in Den Bosch als getuige gehoord in het hoger beroep van Jos B., de man die verdacht wordt van het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky in 1998.