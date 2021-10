Testen voor Toegang bijna overal weer binnen halfuur bereikbaar

Sinds maandag worden de testaanbieders op een andere manier betaald, namelijk per test in plaats van op basis van beschikbaarheid. Aanbieders moesten zich hiervoor inschrijven. De kaart met testlocaties is daardoor veranderd.

Testaanbieders mogen zelf beslissen waar ze locaties openen. Op drukke plekken is de vraag naar tests groter, dus het kan commercieel interessant zijn om juist daar tests aan te bieden en niet in afgelegen gebieden. Waar tot maandag nog voor vrijwel iedereen een testlocatie te bereiken was binnen een halfuur, bleek dat de locaties in het nieuwe systeem nog niet evenredig waren verspreid over het land. In onder meer de Achterhoek, delen van Drenthe en Zeeland en op Texel waren begin deze week geen testlocaties. Dat is op de meeste plekken nu opgelost, aldus SON.

Maandag konden mensen op 250 plekken terecht voor een test, in de loop van de week zijn er nieuwe testlocaties bij gekomen. In totaal zijn er nu 420 plekken waar een test kan worden afgenomen, ‘met goede spreiding’, aldus SON. Voor vrijdag staan nu landelijk 70.000 testafspraken ingepland, voor zaterdag gaat het tot dusver om 57.000 afspraken.

Wie (nog) niet volledig is gevaccineerd, of niet onlangs hersteld is van een coronabesmetting, heeft een negatief testresultaat nodig om naar binnen te mogen bij onder meer restaurants, bioscopen en concertzalen.