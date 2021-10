Wall Street hoger na cijfers winkelverkopen VS en Goldman Sachs

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst geopend, na de stevige plussen een dag eerder. De aandacht van beleggers op Wall Street gaat vooral uit naar de kwartaalcijfers van zakenbank Goldman Sachs en de Amerikaanse winkelverkopen. Verder was commercieel ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic een opvallende daler na het nieuws dat een geplande testvlucht wordt uitgesteld en dat pas in het vierde kwartaal van 2022 commerciële ruimtereizen worden aangeboden.