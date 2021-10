Pfizer vraagt goedkeuring coronavaccin voor kinderen vanaf 5 jaar

Pfizer en BioNTech willen dat hun coronavaccin ook kan worden gebruikt om kinderen van 5 tot en met 11 jaar oud in Europa te vaccineren. Ze hebben gegevens over de proeven met het middel gedeeld met de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam.

De toezichthouder moet de uitkomsten beoordelen en beslissen of het middel inderdaad gebruikt kan worden voor iedereen van 5 jaar en ouder, licht een woordvoerder van Pfizer toe. Het coronavaccin is al goedgekeurd voor iedereen van 12 jaar en ouder.