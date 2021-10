Kabinet stopt 150 miljoen euro extra in huizenisolatie

Het is een van de maatregelen die het kabinet neemt omdat de energieprijzen zo hard stijgen. Het geld is bedoeld om ‘relatief eenvoudige maatregelen’ te nemen om huizen te isoleren, aldus de bewindsvrouw. Vooral mensen met een laag inkomen in slecht geïsoleerde huizen moeten ervan profiteren.

Het geld wordt snel overgemaakt naar gemeenten, die gaan zorgen voor de uitvoering. Ollongren denkt dat zaken als tochtstrippen hiermee kunnen worden bekostigd of displays waarop je kunt zien hoeveel energie er wordt verbruikt. ‘Bijna iedereen kan beter isoleren’, aldus de minister.