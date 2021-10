Goldman Sachs profiteert van hausse aan fusies en overnames

Goldman Sachs, de bekendste zakenbank op Wall Street, heeft in het derde kwartaal fors meer winst behaald dan een jaar eerder. De Amerikaanse bank deed vooral uitstekende zaken met het adviseren bij fusies en overnames van bedrijven en het begeleiden van beursgangen wereldwijd.

De nettowinst bedroeg 5,3 miljard dollar, omgerekend bijna 4,6 miljard euro. Daarmee steeg de winst op jaarbasis met 63 procent. De baten van Goldman Sachs klommen met 26 procent naar 13,6 miljard dollar.

Bij de zakenbankdivisie, die onder meer actief is met het adviseren bij overname- en fusiedeals en beursgangen, stegen de inkomsten met 88 procent. Goldman Sachs is met die activiteiten naar eigen zeggen wereldwijd koploper. Ook met de handel in aandelen verdiende de zakenbank flink meer geld dan een jaar eerder.