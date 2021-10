Actievoerders Extinction Rebellion bezetten kruispunt en kantoor

Tegelijkertijd bezetten een tiental activisten de ingang van een kantoorgebouw waar de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) gevestigd is. De activisten eisen dat NOGEPA gaat lobbyen voor een eerlijke energierekening en doet wat in hun ogen nodig is, namelijk lobbyen voor duurzame energie, en geen nieuwe gasboringen in de Waddenzee.

Een groep van in totaal ongeveer 150 actievoerders was onderweg vanuit de ambassadewijk en kwam tot stilstand op het kruispunt tussen de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De overige actievoerders liepen door.

Extinction Rebellion voert deze week actie in Den Haag. Eerder blokkeerde de groep enkele andere kruispunten in de stad en werd een vergeefse poging gedaan om de Utrechtsebaan te blokkeren.