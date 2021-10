Justitie Oostenrijk vraagt parlement om opheffing immuniteit Kurz

Openbaar aanklagers in Oostenrijk hebben het parlement gevraagd de immuniteit van oud-bondskanselier en parlementariër Sebastian Kurz op te heffen. De politicus is onderwerp van onderzoek vanwege beschuldigingen van corruptie.

De leider van de conservatieve ÖVP stapte vorig weekend op als bondskanselier, onder druk van coalitiepartner de Groenen. Hij werd donderdag beëdigd als lid van het parlement en is vanwege zijn nieuwe functie juridisch onschendbaar, maar het parlement kan besluiten hem uit te sluiten van die regeling. Volgens Oostenrijkse media wilde Kurz zelf zijn immuniteit opgeven om het onderzoek naar hem door te laten gaan.

De afgetreden regeringsleider wordt onderzocht omdat hij overheidsgeld zou hebben gebruikt om peilingen te manipuleren in zijn eigen voordeel, samen met negen anderen. Hij ontkent de beschuldigingen.

Er wordt daarnaast ook onderzoek gedaan naar een mogelijk valse getuigenis van Kurz over het Oostenrijkse corruptieschandaal dat bekendstaat als Ibizagate. Dat onderzoek draait om een op Ibiza opgenomen video uit 2017 waarin leek dat de partijleider van het rechts-populistische FPÖ, Heinz-Christian Strache, tot corruptie bereid was. Op het moment van het schandaal was Strache vicekanselier in de regering van Kurz. Beiden stapten op.