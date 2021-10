Europese beurzen zetten opmars voort

De Europese aandelenbeurzen stonden vrijdag opnieuw in het groen, waarmee de opmars van de afgelopen handelsdagen een vervolg kreeg. De stemming onder beleggers blijft optimistisch, mede door goede kwartaalresultaten van de grote Amerikaanse banken. Later op de dag komt nog de bekende zakenbank Goldman Sachs met cijfers. Ook de olieprijzen gaan steeds verder omhoog.

De Amsterdamse AEX-index noteerde rond het middaguur een winst van 0,5 procent op 794,75 punten. De MidKap klom ook 0,5 procent, tot 1068,91 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,4 procent.

In de AEX was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway koploper met een plus van 3,3 procent. ING en olie- en gasbedrijf Shell boekten plussen tot 1,8 procent. De chipfondsen ASML, ASMI en Besi gingen verder omhoog met koersstijgingen tot 1,7 procent, na de sterke winsten een dag eerder. Grootste daler in de hoofdindex was levensmiddelenconcern Unilever met een verlies van 1,4 procent.

Air France-KLM

In de MidKap ging Air France-KLM aan kop met een winst van 3,4 procent. Fitnessketen Basic-Fit won 3,1 procent, na een koersdoelverhoging door ING. Roestvrijstaalbedrijf Aperam had de wind eveneens in de zeilen met een plus van 2,5 procent. Apothekersbedrijf Fagron was hekkensluiter bij de middelgrote bedrijven op het Damrak met een min van 2 procent.

Bij de lokale fondsen op Beursplein 5 daalde beddenverkoper Beter Bed 0,4 procent, na bekendmaking van omzetcijfers over het derde kwartaal.

Olie

In Londen opende de grote mijnbouwer Rio Tinto de boeken over de productie in het afgelopen kwartaal. Rio Tinto stelde daarbij de productieverwachtingen voor ijzererts in de regio Pilbara in het westen van Australië neerwaarts bij. Daarop verloor het aandeel 1,7 procent.

Een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent tot 82,03 dollar en Brentolie werd 0,9 procent duurder op 84,77 dollar per vat. De olieprijzen zijn nu al acht weken op rij aan het stijgen. Daarmee liggen ze op koers voor de langste periode van stijgingen sinds 2015. Door de sterke vraag naar olie en het beperkte aanbod worden de prijzen naar de hoogste niveaus in jaren gestuwd.

De euro was 1,1602 dollar waard, tegen 1,1584 dollar bij het slot van de handel in Europa een dag eerder.