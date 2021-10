Geheime gesprekken drie Duitse partijen lijken vruchtbaar

De inleidende gesprekken over de vorming van een regeringscoalitie tussen de Duitse sociaaldemocraten (SPD), de Groenen en de conservatieve liberalen (FDP) lijken vruchten af te werpen. Duitse media hebben niets te weten kunnen komen over de inhoud van de gesprekken die vrijdag worden afgerond, maar juist dat wijst volgens hen op resultaten en een mogelijk vervolg.

Bij een eerder coalitieoverleg met onder meer de christendemocratische CDU/CSU ontstoken de Groenen en de liberalen snel in woede over uitlatingen in de pers van de christendemocraten, omdat tijdens het overleg geheimhouding was afgesproken. Hier hebben de huidige drie gesprekspartners in ieder geval geen conflicten over.

Duitse media hopen vrijdag eindelijk iets te horen te krijgen. Als de gesprekken vruchtbaar waren, worden ze omgezet in echte onderhandelingen over de vorming van een regering en de doelstellingen van de nieuwe coalitie. Uitgangspunt voor die onderhandelingen wordt een op schrift gestelde ‘balans’. Hoofdonderhandelaars Lars Klingbeil (SPD), Volker Wissing (FDP) en Michael Kellner (Groenen) hebben beloofd vrijdag met die balans te komen als ze erin geslaagd zijn die met zijn drieën op te schrijven.

Merkel

De krant Bild vraagt zich af of het licht vrijdag op groen gaat voor ‘het stoplicht’. Dat verwijst naar de kleuren waar Duitse politieke partijen vaak mee worden vereenzelvigd. De huidige gesprekspartners zijn rood (SPD), oranje (FDP) en groen (Groenen), de kleuren van een stoplicht dus.

De glimlach op het gezicht van de winnaar van de verkiezingen van 26 september, Olaf Scholz, wees volgens een Duitse krant vrijdagmorgen in Berlijn ook op goed overleg tussen de drie partijen. De sociaaldemocraat Scholz zou in de nieuwe regering bondskanselier worden.

Hij volgt dan bondskanselier Angela Merkel op die het na zestien jaar leiderschap razend druk heeft met afscheid nemen. Vrijdag bijvoorbeeld zwaait België haar uit met een concert in Brussel en een bezoek van Merkel aan koning en premier. Zaterdag staat Turkije op het afscheidsprogramma met een bezoek aan president Recep Tayyip Erdoğan.