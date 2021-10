Blokhuis heeft begrip voor aangifte tegen Van Lienden

Mediapersoonlijkheid en ondernemer Van Lienden streek miljoenen op met de deal, terwijl hij aanvankelijk steeds benadrukte dat zijn organisatie geen winstoogmerk kende. Plasman kondigde donderdagavond bij het praatprogramma Jinek aan naar de politie te stappen namens iedereen die zich opgelicht zegt te voelen door Van Lienden en zijn kompanen.

Blokhuis kan inhoudelijk niet veel zeggen over de aangifte. ‘De overheid heeft ook verantwoordelijkheid gepakt’, benadrukt de demissionaire bewindsman wel. Het kabinet laat accountantskantoor Deloitte ‘heel diepgravend onderzoek’ doen naar de gang van zaken. ‘Wat ons betreft komt de onderste steen boven’, zegt de staatssecretaris. ‘Het recht moet zegevieren.’

Van Lienden kwam vorig jaar in actie toen er een tekort aan mondkapjes was. Hij was toen nog prominent CDA-lid. Inmiddels is hij vertrokken bij die partij.